Москва, , 19:20 — REGNUM В Совфеде расценили как фейк сообщения о попытках «Сирийских демократических сил» заключить сделку с российскими военными, чтобы иметь возможность контратаковать Турцию на севере страны, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

«Не знаю, что имеет ввиду глава Пентагона Марк Эспер, сообщая о попытках «Сирийских демократических сил» заключить сделку с российскими военными, чтобы иметь возможность контратаковать Турцию на севере страны. На мой взгляд, это — очевидный фейк, цель которого бросить камень раздора меду Россией и Турцией», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор также полагает, что преждевременно говорить о выводе даже части американских военнослужащих из Сирии.

«На данный момент — это не свершившийся факт, а лишь намерение, причем заявленное далеко не в первый раз. Посмотрим, как оно будет реализовано», — добавил он.

Министр обороны США Марк Эспер в интервью телеканалу CBS заявил, что курдские Сирийские демократические силы (СДС) хотят заключить сделку с Россией и Сирией для контратаки турецких войск.