Париж, , 18:03 — REGNUM «Серьезная неудача Эммануэля Макрона. В полдень, 10 октября Европейский парламент подавляющим большинством голосов высказался против француженки Сильви Гулар — кандидата на пост всемогущего комиссара по внутреннему рынку начиная с 1 ноября», — сообщает испанское издание El Mundo.

На прошлой неделе, после трех часов напряженнейшего допроса, упреков и проявлений осуждения евродепутаты потребовали от Гулар (которая сама раньше была европарламентарием, а до недавнего времени занимала должность заместителя директора Банка Франции) предоставить в письменном виде множество разъяснений в ответ на длинный ряд дополнительных вопросов и пройти второе собеседование в парламенте. В минувший четверг — после куда менее агрессивных, но все таких же неловких 90 минут — комиссия, принимающая решение, сочла француженку неподходящей для роли комиссара. В ходе тайного голосования против ее кандидатуры выступили 82 человека, только 29 — за, и один член комиссии воздержался.

«Я приму к сведению решение Европейского парламента в знак уважения к демократии. Благодарю президента [Французской] республики и Урсулу фон дер Ляйен за доверие, а также всех депутатов, которые голосовали за меня», — написала Гулар в своем аккаунте в Twitter. «Достаточно двусмысленное послание, которое можно читать как прощальное… или нет», — комментирует El Mundo.