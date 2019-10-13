Москва, , 15:41 — REGNUM Президент Российской Федерации выразил надежду, что второй холодной войны не будет. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia.

По словам Путина, он очень надеется, что второй холодной войны не будет. Если же она будет, то Россию она конечно затронет, но в наименьшей степени, так как у России есть передовые вооружения.

«Перспективные виды вооружений, абсолютно эксклюзивные, которых пока нет ни у кого в мире, у нас есть», — подчеркнул президент России.

Путин сказал, что Россия в этом смысле уже прошла свой путь и теперь спокойно работает над перспективными вооружениями.

При этом российский лидер обратил внимание на разницу в расходах на оборону в ведущих странах мира. Путин напомнил, что Россия занимает седьмое место по расходам на оборону. На первом месте — США, которые тратят на оборону баснасловные $700 млрд, затем идут Китай, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония.

«И при этом у нас есть оружие, которого нет ни у кого в мире», — заметил глава государства.

Что касается гонки вооружений, то ничего хорошего в ней нет для международного мира. Россия в любом случае втягивать в гонку вооружений не будет.