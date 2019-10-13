Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокинский принял участие в опросе о строительстве храма Святой Екатерины. Об этом сообщает «Областная газета».

Градоначальник посетил опросный пункт в новой школе №1 на Верх-Исетском бульваре. Высокинский уточнил, что остался при своих предпочтениях — ранее глава призывал голосовать за площадку Приборостроительного завода.

Мэр решил проверить систему голосования и отдать свой голос дважды — однако его вторая попытка была успешно заблокирована.

Напомним, в Екатеринбурге проходил опрос о новой площадке для храма Святой Екатерины. В городе проголосовало уже более 7 тысяч человек.

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