Екатеринбург, , 08:40 — REGNUM На опросе о строительстве храме Святой Екатерины в Екатеринбурге проголосовали уже более 7 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на сайте горизбиркома.

По состоянию на 10:00 по местному времени в опросе поучаствовали уже 7 тысяч 373 горожан. Это 0,68% от числа всех избирателей муниципалитета.

Для признания опроса состоявшимся необходимо, чтобы в голосовании приняли участие не менее 1% избирателей.

Напомним, 13 октября 2019 года в Екатеринбурге проходит опрос о храме Святой Екатерины. В городе работает 51 опросный пункт.

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