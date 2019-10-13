Вашингтон, , 07:05 — REGNUM Демонстрацией «приверженности Вашингтона к свободному судоходству», объяснила прибывание эсминца Porter в Черном море командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти. Об этом сообщается на официальном сайте шестого флота.

«Это плановая операция — седьмой заход нашего эсминца в Черное море в этом году — демонстрирует нашу приверженность свободе судоходства и нашим союзникам по НАТО и партнерам в Черном море», — пояснила Франкетти.

Эсминец Porter сопровождают фрегат ВМС РФ «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Напомним, 8 августа эсминец ВМС США Porter заходил в акваторию Черного моря. Его сопровождал сторожевой корабль «Сметливый».

Читайте ранее в этом сюжете: Находящийся в Черном море эсминец США сопровождают ВМС РФ