Вашингтон, 13 октября 2019, 07:05 — REGNUM Демонстрацией «приверженности Вашингтона к свободному судоходству», объяснила прибывание эсминца Porter в Черном море командующая шестым флотом США вице-адмирал Лиза Франкетти. Об этом сообщается на официальном сайте шестого флота.
Эсминец Porter сопровождают фрегат ВМС РФ «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».
Напомним, 8 августа эсминец ВМС США Porter заходил в акваторию Черного моря. Его сопровождал сторожевой корабль «Сметливый».
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