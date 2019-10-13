Дамаск, , 05:13 — REGNUM Турецкая армия к настоящему часу понесла потери в количестве 7 танков и 75 единиц живой силы. Курдский город Рас-эль-Айн продолжает сопротивление турецкой армии. Об этом сообщает курдское информационное агентство ANF News.

Несмотря на сообщение турецкого министерства обороны, город Рас-эль-Айн продолжает сопротивление.

По данным ВВС, в результате турецкой агрессии 100 тыс. беженцев покинули свои дома спасаясь от военных действий. Также сообщается о 50 жертвах среди мирного населения.

Турецкие ВС заявляют о 415 убитых военнослужащих «Сил демократической Сирии».

Напомним, лидер «Сирийских демократических сил» Мазлум Абди заявил о готовности просить защиту от нападения ВС Турции у России и правительства Асада, если американцы не помогут отбить атаку на курдские территории.

12 октября Россия выступила против резолюции США осуждающую турецкую агрессию на севере Сирии

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