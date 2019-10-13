Найроби, , 01:03 — REGNUM Десять офицеров полиции Кении погибли во время патрулирования дороги недалеко от границы с Сомали, сообщает 12 октября местный информационный портал Kenyans.

Инцидент произошел около 17:30 по местному времени, когда патрульный автомобиль наехал на взрывное устройство. «К сожалению, мы потеряли некоторых офицеров, и автомобиль, на котором они ехали, был серьезно поврежден», — заявил генеральный инспектор полиции Хилари Мутямбаи.

По данным правоохранителей в район происшествия направлены дополнительные силы для расследования и организации преследования виновных.

Напомним, месяц назад в Кении были убиты пять сотрудников службы безопасности. Два их автомобиля были подорваны выпущенной боевиками ракетой.