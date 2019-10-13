Москва, , 00:21 — REGNUM Потасовка посетителей кафе на улице Большая Ордынка переросла в вооруженный конфликт, в результате которого один человек был ранен. Об этом 12 октября со ссылкой на пресс-службу столичного главка сообщило Агентство городских новостей «Москва».

По данным источника, инцидент произошел около 21:00. После того, как иные аргументы были исчерпаны, один из участников конфликта достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента.

Пострадавший был доставлен в больницу. Остальных участников конфликта препроводили в ближайшее отделение полиции. Идет проверка.