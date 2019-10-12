Вена, , 18:07 — REGNUM 11 октября официальными структурами Австрии было зарегистрировано абхазо-австрийское общество. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, организация создана с целью сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах между Абхазия и Австрией.

В ближайшее время планируется визит представителей абхазо-австрийского общества в Абхазию.

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