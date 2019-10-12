Лондон, , 17:55 — REGNUM 12 октября в Лондоне открылась 65-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи НАТО. В работе форума принимает участие грузинская делегация. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

В первый день сессии на заседании комитета по политике обсуждается резолюция, в которой в том числе затронута проблема Грузии. Резолюция подготовлена руководителем делегации США в Парламентской ассамблее НАТО и сопредседателем Группы друзей Грузии Джеральдом Коннолли.

В документе указывается, что Альянс должен поддержать Грузию ввиду «несанкционированного вторжения России» на территорию восточного партнера НАТО. В резолюции отмечается, что Грузия имеет практические механизмы для подготовки к членству в Альянсе. Также авторы документа подчеркивают значение вклада Грузии в укреплении общей евроатлантической безопасности. «Альянс должен продолжать поддерживать Грузию в процессе ее вступления», — говорится в резолюции.

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