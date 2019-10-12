Рига, , 10:02 — REGNUM Торжественные мероприятия, запланированные в Москве в связи с празднованием 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков вызвали возмущение в латвийском МИДе. Подобные празднования являются недружественным шагом, говорится в опубликованном пресс-службой ведомства сообщении.

«Для Министерства иностранных дел Латвии неприемлем праздничный салют 13 октября в Москве, посвящённый освобождению Риги советскими войсками от немецкой оккупации», — заявили в ведомстве, назвав также период нахождения республики в составе Союза Советских Социалистических Республик «50-летней оккупацией».

Напомним, 13 октября в Москве на Поклонной горе состоится праздничный салют в честь освобождения советскими войсками столицы Латвии от фашистских оккупантов. Ранее 22 сентября в Москве прогремел праздничный салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. При этом в Прибалтике продолжают распространять антисоветские мифы, целью которых является очернение Советского Союза, принижение его роли в освобождении мира от фашизма, а также приравнивание коммунистической идеологии к фашизму.