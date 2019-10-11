Анкара, , 21:53 — REGNUM Турция не остановит военную операцию «Источник мира» и будет продолжать её, невзирая на угрозы ряда стран, заявил 11 октября журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган Горбаруков Александр © ИА REGNUM

«Вопреки некоторым заявлениям, мы не будем отказываться от тех шагов, которые уже сделали», — сказал Эрдоган.

Такими словами турецкий президент прокомментировал многочисленные осуждения операции в Сирии и угрозы некоторых стран о санкциях и эмбарго.

Эрдоган пояснил, что вооруженные силы Турции продолжат операцию, пока не будет создана зона безопасности вдоль турецко-сирийской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство стран — членов военного блока НАТО, куда входит и Турция, осудили турецкую операцию в Сирии и призвали Анкару прекратить её.