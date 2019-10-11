Москва, , 18:41 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв считает выбор нобелевского комитета лауреатом премии мира премьер-министра Эфиопии не самым худшим.

Константин Косачев Council.gov.ru

«Если учитывать, что в числе фаворитов у букмекеров значилась экоактивистка из Швеции Грета Тунберг, то выбор можно признать не самым худшим», — отметил Косачёв в Facebook.

Сенатор напомнил волю самого Альфреда Нобеля, завещавшего присуждать премию мира лицу, «добившемуся наибольших успехов либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий».

«Довольно спорный шведский пиар-проект в этом смысле содержательно явно проигрывает эфиопскому премьеру, что, видимо, и повлияло на выбор норвежского комитета», — рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нобелевскую премию мира за 2019 год получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Благодаря усилиями нынешнего лауреата 9 июля 2018 года Эфиопия и Эритрея подписали совместную декларацию о мире и дружбе, которая обозначила окончание 20-летней войны между двумя странами, и граница между ними стала открытой для проезда транспорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Датский министр положительно отозвался о победителе Нобелевской премии мира