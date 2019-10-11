Сринагар, Индия, , 23:05 — REGNUM Начальник штаба Северного командования вооружённых сил Индии генерал-лейтенант Ранбир Сингх заявил, что около 500 пакистанских боевиков пытаются проникнуть на территорию индийского Джамму и Кашмира. Об этом 11 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Пакистан

В ходе пресс-конференции Ранбир Сингх подчеркнул: «Около 500 пакистанских террористов прошли подготовку на тренировочных базах на кашмирских территориях, оккупированных Пакистаном». По словам начальника штаба Северного командования вооружённых сил Индии, теперь эти боевики ждут удобного момента для проникновения в индийский Кашмир с целью дестабилизации ситуации в регионе. Ранбир Сингх также добавил: «В настоящее время 200−300 пакистанских боевиков активны в кашмирской долине».

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права.