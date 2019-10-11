Ашхабад, , 18:11 — REGNUM В рамках Саммита глав государств СНГ состоялась церемония награждения президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова медалью Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ «За заслуги в развитии гуманитарного сотрудничества», — передает «Turkmenportal».

Туркменский лидер поблагодарил руководство фонда и отметил, что расценивает это событие как знак уважения к народу Туркмении. И добавил, что именно культура является тем мостом, который объединяет страны.

«Мир через культуру — именно так Туркмения формулирует свое кредо при выстраивании гуманитарного диалога с другими странами», — подчеркнул Бердымухамедов.