Нью-Дели, , 23:06 — REGNUM Высокопоставленный деятель оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Капил Сибал выступил в поддержку премьер-министра Индии Нарендры Моди накануне его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом 11 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Нарендра Моди Kremlin.ru

В своём аккаунте в Twitter Капил Сибал заявил: «Пусть наш уважаемый лидер Нарендра Моди покажет господину Си, который поддерживает Пакистан, свою широкую грудь». По словам оппозиционера, премьер-министр должен чётко дать своему китайскому коллеге понять, что Китаю придётся освободить оккупированные кашмирские земли. «Китайской корпорации Huawei никогда не позволят прокладывать сеть 5G в Индии!» — добавил Капил Сибал.

Напомним, что ранее КНР призвало Пакистан и Индию разрешить кашмирский вопрос в ООН. Таким образом, Пекин поддержал Исламабад и выступил против индийской позиции о том, что проблема Кашмира является внутренним делом Индии.

Ранее, 5 августа 2019 года, правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Пакистан решительно осудил действия индийского руководства, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права.