Ашхабад, , 17:03 — REGNUM «Сегодня состоялась историческая встреча с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиоевым», — об этом в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который находится в Ашхабаде, где проходит заседание Совета лидеров стран СНГ.

«Как ни странно, руководители Армении и Узбекистана никогда не проводили официальной встречи, и это первая подобная встреча. Президент Мирзиоев пригласил меня посетить Ташкент с официальным визитом. Я же пригласил его совершить официальный визит в Ереван», — написал Пашинян.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Армения и Узбекистан подтвердили готовность развивать партнерство в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах и обсудили возможности реализации совместных программ.

Перспективными с точки зрения активации экономических связей главы государств определили развитие сотрудничества в легкой промышленности, ИТ, сельском хозяйстве и банковской сфере.

«Армения готова к формированию новой армяно-узбекской повестки отношений и быстрой и эффективной ее реализации», — сказал премьер министр РА.

В свою очередь президент Узбекистана выразил готовность развитию связей с Арменией. «Подобные встречи необходимо использовать как повод для продолжения политического диалога на высоком уровне, полноценного раскрытия высокого потенциала двусторонних отношений с целью придать им новый импульс и качество», — сказал он.

Вместе с тем Шавкат Мирзиеев предложил обсудить возможности создания армяно-узбекской межправительственной комиссии.

Согласившись на озвученное предложение, Никол Пашинян выразил уверенность, что комиссия будет сформирована в ближайшее время, и в результате эффективной деятельности будет разработано правовое договорное поле.

По завершении встречи стороны почеркнули необходимость посещений на высоком уровне, выражая готовность в ближайшее время предпринять конкретные шаги в этом направлении.