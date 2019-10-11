Ростов-на-Дону, , 17:00 — REGNUM Стали известны промежуточные итоги конкурса на должность главы администрации Ростова-на-Дону. Члены комиссии назвали имена финалистов, набравших наибольшее количество баллов.

«Комиссия признала конкурс состоявшимся. И приняла решение представить двух кандидатов городской думе — Алексея Логвиненко и Сергея Заревского», — цитирует rostovgazeta.ru председателя комиссии Василия Рудого.

Временный сити-менеджер донской столицы Логвиненко набрал 58 баллов, депутат гордумы, директор компании «Агрохимсоюз» Заревский — 55 баллов.

ИА REGNUM напоминает, что депутаты назначат на должность сити-менеджера одного из финалистов 22 октября на заседании муниципального парламента.