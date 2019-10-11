Тбилиси, , 16:25 — REGNUM Презентация новой политической партии, которую собирается учредить обвиняемый в отмывании незаконных доходов банкир Мамука Хазарадзе, состоится через две недели. Об этом Хазарадзе сообщил журналистам 11 октября, на очередной церемонии представления 12 новых членов учрежденного им около месяца назад общественного движения «Лело».

Воодушевленный библейской символикой банкир с первого дня существования движения периодически представляет обществу по 12 членов «Лело», по его определению, специалистов и профессионалов из различных областей, с которыми он намерен бороться за развитие Грузии и с которыми планирует победить нынешнего правителя Бидзину Иванишвили.

Партию, которую Хазарадзе обещает учредить параллельно движению «Лело», сам он считает той самой третьей силой, появления которой в стране, по его же определению, панически боится Бидзина Иванишвили.

На просьбы журналистов прокомментировать информации о создании Иванишвили партий-сателлитов «Грузинской мечты» банкир ответил, что сколько бы сателлитных партий ни создавал и ни финансировал Иванишвили, «народ все видит, и поэтому пусть он (Иванишвили) готовится к достойному уходу из политики».

Напомним, что прокуратура Грузии обвинила учредителя АО «ТВС Банк» Мамуку Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе в отмывании незаконных доходов в связи со сделками на $17 млн, заключенными в 2007—2008 годах. Дело банкиров уже перекочевало в суд, где 10 октября состоялся первый процесс. До этого суд в виде меры пресечения вынес Хазарадзе и Джапаридзе выплату залога в размере 700 тысяч лари каждому.

О намерении заняться активной общественной, а также политической деятельностью Хазарадзе заявил именно после возбуждения против него уголовного дела.