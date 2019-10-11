Ашхабад, , 15:14 — REGNUM Декларацию о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников СНГ подписали главы стран Содружества в Ашхабаде, сообщает 11 октября агентство «Туркмения сегодня».

Во время заседания совета глав государств СНГ также было подписано обращение к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Лидеры стран СНГ также подписали решение о председательстве в СНГ в 2020 году, о проведении очередного Совета глав государств Содружества, а также о продлении полномочий председателя исполкома.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в Ашхабаде состоялось заседание Совет глав государств СНГ. В рамках заседания президент России Владимир Путин предложил продлить полномочия главы исполкома СНГ Сергея Лебедева.

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