Джакарта, , 14:47 — REGNUM Власти Фиджи будут содействовать проведению бизнес-выставки для деловых кругов Индонезии и островных государств Тихого океана «Indonesia Pacific Business Expo» (IPBE) в июне 2020 года, сообщает Antara.

Временный поверенный в делах посольство Фиджи в Индонезии Исаак Грейс назвал Джакарту подходящим местом для проведения выставки.

«Идеей IPBE стало продвижение индонезийских предприятий и товаров не только на Фиджи, но и в других островных государствах», — заявил Исаак Грейс, добавив, что мероприятие, инициированное посольствами двух стран, позднее будут заполнено семинарами, конференциями и выставками.

Исаак Грейс также отметил, что отношения между Индонезией и островными государствами Тихого океана, особенно Фиджи, которые были установлены в 1975 году, развиваются.

«Наши отношения очень динамичные, я думаю, что это связано с желаниями и возможностями, которые Индонезия предоставляет региону», — заявил Временный поверенный в делах посольство Фиджи

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Джакарте состоялось празднование 49-го дня независимости Фиджи.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия и Фиджи имеют схожие интересы в борьбе с изменением климата — СМИ