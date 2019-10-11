Токио, , 14:42 — REGNUM Министр обороны Японии в ходе парламентских слушаний уклонился от ответа на вопрос, смогут ли американские системы ПРО Aegis защитить от ракет российского комплекса «Искандер». Свой отказ отвечать министр мотивировал необходимостью сохранять в тайне технические подробности данных систем. Об этом пишет «Российская газета».

Вопрос министру обороны Японии задавал бывший министр иностранных дел Сейдзи Маэхара. Далее он сам и ответил на него, когда взял слово. По его мнению, ракеты-перехватчики SM-3 с ракетами комплексов «Искандер» не смогут справиться. Кроме того, он сказал, что нет разницы между системой ПРО Aegis морского базирования и системой Aegis Ashore наземного базирования потому, что используются те же ракеты SM-3.

Следует заметить, что ранее проведённые испытания ракет-перехватчиков SM-3 продемонстрировали их способность сбить ракету противника в условиях близких к идеальным — при её полёте по неизменяемой траектории и без постановки помех. В то же время ракета комплекса «Искандер» летит на очень большой скорости, совершает непредсказуемые манёвры, а при приближении к цели применяет средства РЭБ.

Япония к 2023 году собирается развернуть на своей территории два комплекса ПРОAegis Ashore. Каждый из них насчитывает 24 пусковых установки для запуска SM-3. Эти пусковые установки Mk41 способны также снаряжаться крылатыми ракетами «Томагавк», что сразу же превращает систему ПРО в ударную систему средней дальности.