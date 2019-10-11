Исламабад, , 14:26 — REGNUM 11 октября специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, заявила, что Китай отверг позицию Индии по Кашмиру, поддержав Исламабад.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Фирдоус Ашик Аван отметила, что в Пекине Кашмир считают «спорной территорией» и выступают против односторонних незаконных действий Нью-Дели. Пресс-секретарь правительства поблагодарила КНР за неизменную поддержку, в том числе на заседаниях Совета Безопасности ООН, и отметила, что позиция Китая — это подтверждение дружбы между двумя «железными братьями».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.