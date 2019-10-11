Анкара, , 14:19 — REGNUM Турецкие вооружённые силы 11 октября достигли окраин важного города, расположенного у турецко-сирийской границы. Речь идёт о городе Рас Аль-Айн в провинции Хасака.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на журналистов в зоне военной операции Турции «Родник мира».

После короткого боя с Сирийскими демократическими силами турецкие войска вышли к промышленному району Рас Аль-Айна. Если турецкой армии удастся захватить Рас Аль-Айн, то это будет захват первого крупного города во время новой военной операции на северо-востоке Сирии.

В то же время турецкие прокси — боевики Сирийской национальной армии — сообщили о собственных успехах вблизи стратегического пограничного города Таль-Абьяд на севере провинции Ракка. По данным официального медиакрыла СНС, их войска захватили небольшой городок Иксас, находящийся на востоке от города Таль-Абьяд.

Таль-Абьяд связан прямой автомобильной трассой с турецким городом Акчакале, что придаёт ему важное логистическое значение.

Военные эксперты пишут, что Турция пока применяет тактику обхода и охвата крупных населённых пунктов с целью их дальнейшего окружения и зачистки.