* талибами — запрещённая в России организация

Меймене, Афганистан, , 15:01 — REGNUM Мирные жители афганской провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) заявили, на протяжении последних шести месяцев на территории по меньшей мере шести уездов этого региона продолжаются бои между Национальными силами безопасности и обороны Исламской Республики Афганистан и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и именно гражданские являются главными жертвами этого конфликта.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», многие мирные жители провинции Фарьяб оказались в статусе временно перемещённых лиц из-за продолжающихся боев, и они просят правительство принять незамедлительные действия.

В то же время официальные лица Национальных сил безопасности и обороны заявляют, что в ближайшее время будут проведены военные операции по зачистке уездов Меймене, Билчираг, Гурсиван и Паштун Кот от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Член совета провинции Фарьяб Фаузиа Роуфи в этой связи заявил, что бои продолжаются на территории уездов Давлат Абад, Андхой, Паштун Кот и Алмар. Он добавил, что с наступлением ночи жители боятся, что в любой момент может начаться очередное столкновение.