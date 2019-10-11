Ашхабад, , 13:15 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал возможной встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным и главами других государств СНГ на саммите в Ашхабаде. Об этом сообщает 11 октября БелТА.

«Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас», — сказал Лукашенко.

По его словам, в случае приезда на саммит Зеленский мог бы без проблем поговорить «с одним президентом, со вторым, с третьим», а также с Путиным, о встрече с которым украинский лидер сейчас часто говорит.

Как сообщало ИА REGNUM, Лукашенко в ходе саммита в Ашхабаде заявил, что Украине грозит свержение действующей власти, и призвал коллег по СНГ поддержать руководство этой страны.

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