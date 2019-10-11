Джакарта, , 13:05 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо встретился с председателем партии «Гериндра» и оппонентом на президентских выборах Прабово Субианто в президентском дворце в Джакарте 11 октября, сообщает Kompas.

Известно, что Прабово Субианто прибыл в президентский дворец по приглашению президента в 15:05 по местному времени.

Два оппонента на президентских выборах 2014 и 2019 годов пожали друг другу руки перед камерами прежде чем начать закрытую встречу.

Подробности дискуссии пока не разглашались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии провел встречу с бывшим президентом страны Сусило Бамбанг Юдойоно. Стороны обсудили вопрос вступления демократов в кабинет правительства.

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