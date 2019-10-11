Вашингтон, , 12:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продолжит переговоры с вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ, об этом 11 октября сообщает USA Today.

Целью встречи станет обсуждение соглашения, которое должно прекратить торговую войну, наносящую ущерб экономикам обеих стран.

«У нас все получилось. У нас будет еще один день завтра», — отметил Трамп на пресс-конференции в Белом дома по итогам первого дня переговоров.

Напомним, вице-премьер КНР возглавляет делегацию высокопоставленных китайских чиновников, отправившуюся в Вашингтон для переговоров с официальными лицами США по поводу достижения соглашения, которое должно прекратить торговую войну между державами.

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