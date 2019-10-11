Пекин, , 12:00 — REGNUM Россия и Китай изучили детали ведущейся против них информационной войны и выявили в них общий «почерк». Об этом заявила 11 октября журналистам в Пекине официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По её словам, в примерах вмешательства во внутренние дела России и Китая обе стороны видят «руку одного мастера». Анализ информационных материалов показал — такую войну ведут США и другие страны НАТО, государства, которые условно именуются коллективным Западом.

Эти страны, отметила Захарова, заявляют об уважении суверенитета стран и поддержке политики невмешательства, однако конкретные примеры, которыми обменялись Россия и Китай, говорят обратное.

Как сообщало ИА REGNUM, западные страны со своей стороны обвиняют Россию во вмешательстве в их внутренние дела и «опасной пропаганде». Так, Европарламент в своей резолюции призвал к борьбе с «дезинформацией» из РФ. Российский МИД не раз подчеркивал, что Москва не вмешивается во внутренние дела других стран.

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