Скопье, , 13:42 — REGNUM 11 октября европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства по расширению Йоханнес Хан заявил, что он «уверен», что София не заблокирует начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС и потребовал, чтобы Северная Македония перестала использовать процесс расширения ЕС для решения проблем в двусторонних отношениях.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Болгария связывает свою поддержку начала переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС с вопросами истории и языкознания, то есть такими вопросами, которые затрагивают саму македонскую идентичность.

Хан также призвал страны-члены ЕС упростить процесс переговоров со странами-кандидатами и воздержаться от блокирования переговоров.

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