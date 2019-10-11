Москва, , 11:43 — REGNUM Представители НАТО активно ищут в России своих сторонников. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Альянс сегодня готовится к войне с Россией. Раньше они на мягких лапах подкрадывались, здесь открылось Бюро информации НАТО, нас убалтывали, был такой представитель НАТО в России Джон Лаф. Говорят, служил в Ми-6, но хорошо маскировал погоны. Цепкий англичанин, отлично отработал. Потом Алексей Шахтахтинский — кадровый работник французской внешней разведки», — заявил Коротченко.

«Ребята все подготовленные, они здесь искали тех, кто мог бы лоббировать интересы НАТО и говорить, что у нас здесь плохие дороги, нам надо ради внутренней инфраструктуры дружить с Западом… Бросились в объятия — сегодня они стоят у наших границ», — указал он.