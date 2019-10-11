Сеул, , 11:43 — REGNUM Евросоюз и Тайвань изъявили желание принять участие в переговорах Японии и Южной Кори по урегулировании торгового конфликта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в своей заявке, опубликованной на сайте Всемирной торговой организации (ВТО), Евросоюз указал, что экспортные ограничения Японии негативно влияют на спрос и предложение товаров, а также на международную цепочку поставок.

Известно, что Тайвань и ЕС заинтересованы в урегулировании данного конфликта, в связи с чем и обратились с просьбой принять участие во встрече. Однако японская сторона отклонила данную инициативу.

Напомним, что в сентябре правительство Южной Кореи подало жалобу в ВТО по поводу введения Японией экспортных ограничений.

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