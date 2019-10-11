Ульяновск, , 08:54 — REGNUM В Цильнинском районе Ульяновской области по итогам прокурорской проверки выявлены досрочно прекращены полномочия сельского депутата, пытавшегося скрыть сведения о доходах супруги, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратурой установлено, что один из депутатов совета депутатов Елховоозерского сельского поселения не указал сведения о доходе жены в результате совершения сделки купли-продажи земельного участка и жилого дома. Это является нарушением законодательства о противодействии коррупции.

Органу местного самоуправления внесено представление, по итогам рассмотрения совет депутатов поселения прекратил полномочия депутата досрочно.

Напомним, депутаты представительного органа муниципального образования обязаны представлять сведения не только о своих доходах, расходах и имуществе, но также супругов и несовершеннолетних детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Ульяновской области в ходе прокурорских проверок выявлено свыше 1 тыс. нарушений достоверности сведений о доходах. В связи с утратой доверия уволены пять должностных лиц, 40 депутатов досрочно сложили полномочиям, зарегистрировано 18 ситуаций конфликта интересов.

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