Ульяновская прокуратура назвала распространенные виды коррупции в регионе

Ульяновск, , 12:21 — REGNUM В Ульяновской области на четвёртом открытом форуме прокуратуры обсудили вопросы по противодействию коррупции. За год в регионе выявлено свыше 1 тыс. нарушений при проверке достоверности сведений о доходах, в связи с утратой доверия уволены пять должностных лиц, 40 депутатов досрочно сложили полномочиям, зарегистрировано 18 ситуаций конфликта интересов, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ульяновской области Олег Желтов отметил, что в 2018 году и I полугодии 2019 года выявлено более 2,3 тыс. нарушений, инициировано возбуждение 16 уголовных дел, а также привлечение к дисциплинарной и административной ответственности 684 должностных лиц.

По итогам проверок выявлено свыше 1 тыс. случаев о представлении должностными лицами недостоверных (неполных) сведений о доходах. В связи с утратой доверия уволены пять человек. К примеру, лишена должности глава администрации Сухотерешанского поселения, которая обеспечила издание незаконного постановления о признании своего сына участником ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» с выделением ему 450 тыс. рублей бюджетной субсидии.

Кроме того, по требованию органов прокуратуры за год досрочно прекращены полномочия 40 депутатов, «пытавшихся скрыть те или иные сведения о доходах либо имуществе». Также выявлены 18 ситуаций конфликта интересов в деятельности государственных служащих региональных управлений Росприроднадзора и ФССП, территориальных органов регионального минздрава, глав администраций двух поселений, а также иных должностных лиц.

Что касается преступности, то по данным надзорного ведомства, в 2018 году и I квартале 2019 года в регионе зарегистрировано 218 преступлений коррупционной направленности, 41 из которых было совершено в крупном или особо крупном размере.

«По-прежнему одним из самых распространенных видов коррупционных преступлений является взяточничество, составляющее 32,5% от всех поставленных на учёт. Также значительную долю составляют факты хищения чужого имущества и растраты вверенных денежных средств, совершенных руководителями коммерческих и иных организаций с использованием своего служебного положения», — говорится в сообщении.

В прокуратуре констатируют, что наиболее подвержены коррупционной преступности бюджетная сфера и жилищно-коммунальный комплекс.