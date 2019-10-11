Тегеран, , 09:33 — REGNUM Министр промышленности, торговли и шахт Ирана Реза Рахмани заявил, что изолировать ИРИ в глобальном измерении невозможно. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр отметил, что в результате длительных трехлетних переговоров Иран стал временным членом Евразийского экономического союза — «влиятельного» международного интеграционного объединения, членами которого являются Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Он также подчеркнул, что страны-члены ЕАЭС признали Иран крупной мировой экономикой.

По словам Резы Размани, членство Ирана в ЕАЭС в очередной раз доказало, что все планы врагов по изоляции Исламской республики провалились, и что Иран является важнейшим субъектов современных международных отношений.