Москва, , 07:34 — REGNUM Перемирие на Донбассе невозможно, потому что у Украины нет концепции Украины, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"На Украине нет концепции Украины. Есть одна концепция «свидомые-несвидомые», и в этой концепции удержать Донбасс возможности нет. И он [президент Украины Владимир Зеленский] — человек все той же концепции… А это означает, что концептуально невозможно перемирие, потому что концепции другой Украины нет», — заявил Кургинян.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что не может залезть в голову жителям Донбасса и переубедить их, что они не русские, а украинцы и пообещал вернуть вместе с территориями тех, что считает себя Украинцами. Фактически Зеленский продолжает бандеровскую линию сгона с земель неугодных и возврата обезлюженных территорий, которая сейчас невозможна.

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