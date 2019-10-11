Киев, , 06:37 — REGNUM Ни инфраструктуры, ни «цивилизации» в Крыму, пока он был в составе Украины, можно сказать, не существовало, сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было».

По словам Зеленского, он сам любил отдыхать в Крыму, даже когда стало дешевле ездить на египетские и турецкие курорты. Украинский президент отметил, что купил квартиру в Крыму, пока тот был «украинским».

«Купил и завёз туда плитку, кафель. И не успел ничего сделать», — добавил Зеленский.

Читайте также: Эксперт: Переговоры о подаче воды в Крым при Зеленском маловероятны

Напомним, Зеленский, будучи президентом, не раз заявлял, что собирается «вернуть Крым».

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский рассказал, как уважает крымских татар, защищающих Украину