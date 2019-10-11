Симферополь, , 02:42 — REGNUM Пока президентом Украины будет Владимир Зеленский, возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу невозможно. Об этом в интервью, опубликованном изданием КП-Крым, заявил политолог Владислав Гаджара.

Вода

По словам Гаджары, Крым очень успешно преодолевает водную блокаду со стороны Украины. Реализуется достаточное количество инфраструктурных проектов, обеспечивающих все территории полуострова питьевой водой.

Вместе с тем при налаживании отношений между Украиной и Россией вопрос продажи воды в Крым мог бы обсуждаться, «что было бы особенно актуально для северной части полуострова и развития сельского хозяйства».

Гаджара «Но это возможно только с конструктивными политическими силами».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в ходе своей пресс-конференции президент Украины заявил об отсутствии планов возобновления поставок воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. И об отсутствии переговоров об этом с Россией.

Зеленский «Переговоры должен кто-то начать, чтобы они были. Тему та сторона не поднимала. В этом вопросе мы защищаем Украину».

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