Чэнду, Китай, , 06:13 — REGNUM Бывший вице-губернатор провинции Сычуань на юго-западе Китая был исключен из Компартии Китая в связи с серьезными нарушениями партийной дисциплины и законов, сообщили 10 октября в Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Проведенное надзорными органами расследование показало, что Пэн Юйсин утратил свои идеалы и убеждения, нарушив кодекс поведения члена Компартии Китая из восьми пунктов, организуя за казенный счет свои туристические поездки за рубеж, организуя роскошные банкеты и приемы, а также используя служебный транспорт в личных целях, забывая при этом о необходимости выполнять свои прямые служебные обязанности.

Не забывал, однако, чиновник, брать взятки, лоббируя интересы третьих лиц, торговать властью в обмен на секс и деньги. Сумма этих факторов вынудила власти исключить Пэна из рядов Компартии Китая.

Пэн являлся членом Сычуаньского провинциального комитета Компартии Китая. Все его квалификации в качестве делегата 19-го съезда КПК и 11-го провинциального съезда КПК по Сычуани были аннулированы. Все незаконно заработанные деньги будут конфискованы.

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