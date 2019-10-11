Надеждинский район, , 06:14 — REGNUM Дума Вольно-Надеждинского района Приморья длительное время уклоняется от выполнения решения суда об устранении коррупционной составляющей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Вступившее ещё в 2015 году в законную силу решение суда обязывает думу в течение трёх месяцев принять изменения в Устав района, однако дума не спешит его выполнять.

Суть вопроса сводится к тому, что председатель думы Михаил Скобенко, работая в этой должности на бесплатной основе, является директором местной школы, а работодателем для него является глава муниципалитета, в чём прокуратура и половина депутатов видят конфликт интересов, так как в этой ситуации председатель думы полностью подконтролен главе района. Часть депутатов не желает снимать Скобенко с должности, а сам он не уходит. В такой ситуации по закону может начаться процедура роспуска думы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье суд распустил думу закрытого административно-территориального образования Циолковский.