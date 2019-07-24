Циолковский, Амурская область, , 05:18 — REGNUM

Решением Амурского областного суда распущена дума ЗАТО Циолковский, депутаты решение суда считают незаконным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Депутаты думы «космического» города Циолковский недоумевают, так как, по их мнению, оснований для роспуска думы не имеется никаких. Депутат Александр Быковский уверен, что всё дело в неспособности главы ЗАТО Циолковский выстроить нормальную работу с представительным органом.

«Большинство в думе — представители ЛДПР. Это не нравится главе города и губернатору, которые представляют «партию власти». В ходе нарастания конфликта, глава города, вместо выстраивания деловых отношений, при поддержке управления по внутренней политике правительства области, неоднократно пытался давить на депутатов, чтобы они сложили с себя полномочия. После того, как три депутата, поддавшись давлению, написали заявление о сложении с себя депутатских полномочий, глава города обратился в суд с иском о признании думы несостоятельной. И суд мгновенно удовлетворил этот иск, позабыв, что дума — это коллегиальный орган, и лишить депутата его полномочий, даже при наличии его заявления, может только решение думы. Мы такого решения не принимали, следовательно, дума является правомочной. Сейчас это дело взято на личный контроль Владимиром Жириновским, который сделал соответствующие запросы в надзорные ведомства», — рассказал депутат.

Также он отметил, что не лишён своих полномочий и депутат, в отношении которого вынесен приговор по уголовному делу, что оставляет думу города практически в полном составе.

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Как сообщало ИА REGNUM, госкорпорация «Роскосмос» намерена вложить 53 млрд рублей в развитие инфраструктуры «космического» города Циолковский, однако, противоборство городской администрации с городской думой привело к политическому коллапсу, способному перечеркнуть все заявленные перспективы.