Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Адвокату американского президента Дональда Трампа Рудольфу Джулиани необходимо дать показания в Конгрессе США после ареста двух выходцев из стран бывшего СССР, якобы помогавших ему с расследованием по «делу Байдена», заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает телеканал CNN.

Рудольф Джулиани 1DmkIIN

«Появились вызывающие беспокойство репортажи о предъявлении двум партнерам Джулиани уголовных обвинений прокуратурой Южного округа», — заявил он.

По словам Шумера, после этих событий Джулиани «обязан дать показания под присягой» по расследованию в рамках импичмента президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Вирджиния были задержаны двое партнеров Рудольфа Джулиани по обвинениям в нарушении законодательства по финансированию избирательных кампаний. По данным СМИ, эти два партнера — Лев Парнас и Игорь Фруман — помогали юристу Трампа с расследованием против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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