Москва, , 04:32 — REGNUM Совершившие убийство сотрудницы тюрьмы «Гаддани» в Белуджистане (Пакистан) гражданки РФ являются сторонницами террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили в пресс-службе МИД России.

«По имеющимся сведениям, они являются фанатичными приверженцами идеологии запрещённой в нашей стране террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пытались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан с целью присоединения к так называемому отделению ИГ «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 октября три российских гражданки убили пакистанскую надзирательницу Центральной тюрьмы в Белуджистане.

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