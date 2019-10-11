Кито, , 03:25 — REGNUM Полиция Эквадора задержала в районе аэропорта в Кито 17 человек, среди которых были граждане Венесуэлы, по подозрению в шпионаже и организации подрывной деятельности в стране, заявила глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо на своей странице в Twitter.

«Скоро они предстанут перед правосудием. Все больше фактов подтверждают, что за хаосом в стране стоят заинтересованные лица», — заявила она.

По словам Ромо, при обыске у подозреваемых были обнаружены сведения о президенте Эквадора Ленине Морено и вице-президенте страны Отто Соннехольснере. По данным газеты El Universo, арестованные якобы следили за перемещениями первых лиц государства под видом таксистов. У них также изъяли при обыске оружие и наркотики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Эквадора Ленин Морено обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в дестабилизации обстановки в стране и попытке организовать государственный переворот. Позднее семь стран Латинской Америки также обвинили Мадуро в организации беспорядков в Эквадоре.

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