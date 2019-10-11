Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Правоохранительные органы США задержали двух выходцев из СССР, которые якобы помогали адвокату американского президента Рудольфу Джулиани по расследованию в отношении сына бывшего вице-президента страны Джо Байдена, утверждает газета The Wall Streed Journal.

Сообщается, что два жителя Флориды Лев Парнас и Игорь Фруман были задержаны в штате Вирджиния. Их подозревают в нарушении правил финансирования предвыборной кампании. Они должны предстать перед судом уже в ближайшие сутки.

Газета утверждает, что Парнас и Фруман якобы перечислили более $300 тыс на счета политических комитетов, поддерживавших действующего президента США Дональда Трампа и Республиканскую партию. Агентство Associated Press отмечает, что задержанные якобы встречались с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Соединенных Штатах члены Демократической партии начали процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа. Поводом для этого послужил летний телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский президент якобы оказывал давление на украинского коллегу с целью добиться расследования против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

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