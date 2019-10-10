Братислава, , 23:28 — REGNUM На встрече по молдавско-приднестровскому урегулированию в формате «5+2» в Братиславе Молдавия требовала начать переговоры по политическому решению конфликта. Как сообщили ИА REGNUM в Бюро по «реинтеграции» Молдавии, с такой позицией выступал главный переговорщик от Молдавии Василий Шова.

Он заявил, что нахождение конечных параметров модели урегулирования, — «главная цель, для которой был создан этот формат». В этой связи Шова уверен, что диалог должен вестись по всем трем «корзинам» повестки дня переговорного процесса.

В Кишиневе добавили, что заседания в итоге было прервано ввиду «необходимости проведения дополнительных консультаций по вопросам, обсуждаемым в данном раунде переговоров, и их отображения в протоколе заседания, который определяет первостепенные направления деятельности на следующий период».

Отметим, что требование Молдавии обсуждать политические вопросы и статус Приднестровья противоречит документам переговорного процесса.

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