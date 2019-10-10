Минск, , 22:23 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского посетить Белоруссию с официальным визитом в любое удобное для него время. Об этом сегодня, 10 октября, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Напомним, что в конце минувшей недели в украинском Житомире состоялся II Форум регионов Белоруссии и Украины. На этом форуме Зеленский и Лукашенко впервые встретились лично.

По сообщению пресс-службы президента Белоруссии, Лукашенко направил Зеленскому благодарственное письмо и пригласил президента Украины посетить Белоруссию с официальным визитом в удобное для него время.

Лукашенко поблагодарил Зеленского за теплый прием в Житомире и отметил, что проведение переговоров на высшем уровне продемонстрировали солидарность Украины и Белоруссии в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.