Нью-Дели, , 22:18 — REGNUM Министерство иностранных дел Индии выступило против операции вооружённых сил Турции в северо-восточной Сирии. Об этом 10 октября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В официальном заявлении представители МИД Индии выразили опасения по поводу «односторонних действий Турции». Индийские дипломаты утверждают, что указанная операция «может подорвать стабильность в регионе, а также снизить эффективность действий Турции по борьбе с террористической угрозой». Министерство иностранных дел Индии призвало Турцию «проявить сдержанность, а также обеспечить мирное урегулирование всех вопросов в ходе обсуждений и переговоров».

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. В ходе неё турецкие войска активно применяют артиллерию и боевую авиацию.