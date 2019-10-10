Санкт-Петербург, , 21:41 — REGNUM Исполнительная власть Санкт-Петербурга предложила освободить предпенсионеров от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект направлен Комитетом финансов Петербурга на антикоррупционную экспертизу.

Согласно проекту регионального закона «О внесении изменений в отдельные законыСанкт-Петербурга о налогах и сборах», предлагается приравнять лиц предпенсионного возраста к «реальным» пенсионерам и освободить людей, достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно), от уплаты транспортного налога.

Но только за одно транспортное средство, зарегистрированное на гражданина такой категории, при условии, что указанным транспортным средством является мотоцикл, мотороллер или легковой автомобиль отечественного производства (с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно).

Также будут освобождены от уплаты налога предпенсионеры — владельцы катеров, моторных лодок или другого водного транспорта (за исключением яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил включительно.

Напомним, ранее в Петербурге люди предпенсионного возраста получили право на бесплатную юридическую помощь.

Власти Петербурга также намерены помочь людям предпенсионного возраста пройти дополнительное обучение и повысить квалификацию.

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